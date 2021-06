Tain-l'Hermitage Tain-l'Hermitage 26600, Tain-l'Hermitage À bon train, bons vins – Le Petit Train des Vignes Tain-l’Hermitage Tain-l'Hermitage Catégories d’évènement: 26600

Tain-l'Hermitage

À bon train, bons vins – Le Petit Train des Vignes Tain-l’Hermitage, 11 juin 2021-11 juin 2021, Tain-l'Hermitage. À bon train, bons vins – Le Petit Train des Vignes 2021-06-11 – 2021-06-11 19:00:00 19:00:00 Rue Albert Gonnet Le petit train des vignes

Tain-l’Hermitage 26600 Tain-l’Hermitage EUR Une balade en petit train avec un arrêt au milieu des vignes, une vue panoramique et une dégustation de vins avec notre sommelier. contact@petit-train-des-vignes.com +33 6 11 74 42 93 http://www.petit-train-des-vignes.com/ Une balade en petit train avec un arrêt au milieu des vignes, une vue panoramique et une dégustation de vins avec notre sommelier.

Détails Catégories d’évènement: 26600, Tain-l'Hermitage Étiquettes évènement : Autres Lieu Tain-l'Hermitage Adresse Rue Albert Gonnet Le petit train des vignes Ville Tain-l'Hermitage lieuville 45.06789#4.84479