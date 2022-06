A Bit of a Peregrination Centre Culturel Irlandais Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

A Bit of a Peregrination Centre Culturel Irlandais, 7 juin 2022, Paris. Le mardi 07 juin 2022

de 19h30 à 21h00

. payant 10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Une rencontre artistique au CCI a donné lieu à cette belle collaboration et commande auprès de deux anciens artistes en résidence. Avec Janet Moran (comédienne), Dominique Pifarely (violon), Stéphane Payen (saxophone), Joe O’Callaghan (guitare), Ronan Guilfoyle (basse, composition), Ariel Tessier (batterie) Une rencontre artistique au CCI a donné lieu à cette belle collaboration et commande auprès de deux anciens artistes en résidence : Ronan Guilfoyle, véritable « parrain de la scène jazz irlandaise contemporaine » (The Irish Times), et Janet Moran, comédienne, metteuse en scène et réalisatrice. A Bit of a Peregrination unit composition, improvisation et « spoken word » pour explorer le monde intime d’Ulysse. La musique de Guilfoyle s’empare de techniques rythmiques ouest-africaines pour à la fois refléter et créer un contrepoint dansant au langage complexe de Joyce. L’ensemble produit une expérience unique et réjouissante pour le public, ainsi que pour la comédienne et les musiciens. Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/a-bit-of-a-peregrination https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/a-bit-of-a-peregrination

CCI

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Culturel Irlandais Adresse 5 rue des irlandais Ville Paris lieuville Centre Culturel Irlandais Paris Departement Paris

Centre Culturel Irlandais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

A Bit of a Peregrination Centre Culturel Irlandais 2022-06-07 was last modified: by A Bit of a Peregrination Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais 7 juin 2022 Centre Culturel Irlandais Paris Paris

Paris Paris