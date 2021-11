Talant Talant Côte-d'Or, Talant A bien y réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il faudra quand même trouver un titre un peu plus percutant, OU La sortie de résidence Talant Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Talant Côte-d’Or Talant 15 15 EUR Que nous proposent les 26000 couverts pour leur prochain spectacle ? Leur souhait est de mettre en scène une procession funèbre et musicale, entre légendes urbaines grotesques et faits divers macabres, une célébration risible de la mort. (Nous pouvons nous demander s’il est bien raisonnable de vouloir évoquer la Mort par les temps qui courent, mais bon…) Cette première répétition publique, déterminante pour l’avenir de la production, marque le retour des 26000 couverts au théâtre de rue avec projections lumineuses, marionnettes géantes et

installations de feu… (du théâtre de rue sur le plateau de L’Écrin, nous direz-vous… quelle idée… mais nous ne voudrions pas que le rendez-vous soit gâché par les aléas météorologiques).

Dans ce work in progress (comme son nom l’indique), tout est « en cours », rien n’est fini… comme dans la vie, pleine d’imperfections, de potentialités et de directions possibles. Ces moments de recherche ont ceci de prodigieux que toutes les portes sont encore ouvertes. Mais attention aux portes ouvertes, parfois, elles

