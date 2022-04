A bicyclette : Tous en selle pour une balade découverte guidée Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Au départ de la salle multiactivités de Lisieux, partez pour une balade découverte guidée jusqu'à Saint-Martin-de-la-Lieue en longeant la Touques. 2 parcours au choix : 18 km ou 23 km A partir de 8 ans. Enfant obligatoirement accompagné d'un parent. Venir avec son vélo et son matériel de sécurité.

tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr +33 2 31 48 18 10 http://www.authenticnormandy.fr/

