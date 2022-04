A bicyclette : Sortie vélo à la journée de Rives-en-Seine à Saint-Maurice d’Etelan Rives-en-Seine, 22 mai 2022, Rives-en-Seine.

A bicyclette : Sortie vélo à la journée de Rives-en-Seine à Saint-Maurice d’Etelan Rives-en-Seine

2022-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 16:00:00 16:00:00

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine

Sur un parcours sans difficulté majeure où l’idée de balade prend tout son sens, vous découvrirez quelques richesses du bord de Seine.

Sur ce territoire où les pas de Victor Hugo résonnent tout autant que la lumière nous impressionne, vous allez vous laisser guider de Rives-en-Seine à Saint-Maurice d’Etelan.

Etelen et son château Renaissance, la Seine et ses pilotes, ses bacs, ses marais et son mascaret aujourd’hui dompté, sans oublier la Chapelle Barre-y-Va, la grotte de l’Ermite et ce vitrail bleu que l’on retrouve dans le roman de Michel Bussi Mourir sur Seine.

Et parce que l’effort rime à merveille avec réconfort, une pause pique-nique sera la bienvenue à midi.

Bienvenue en bord de Seine… !

*Prévoir son pique-nique. Et si vous n’avez pas de vélo, vous pouvez en louer un à un tarif préférentiel.

Sur un parcours sans difficulté majeure où l’idée de balade prend tout son sens, vous découvrirez quelques richesses du bord de Seine.

Sur ce territoire où les pas de Victor Hugo résonnent tout autant que la lumière nous impressionne, vous allez…

office@tourismecauxseine.com +33 2 32 70 46 32

Sur un parcours sans difficulté majeure où l’idée de balade prend tout son sens, vous découvrirez quelques richesses du bord de Seine.

Sur ce territoire où les pas de Victor Hugo résonnent tout autant que la lumière nous impressionne, vous allez vous laisser guider de Rives-en-Seine à Saint-Maurice d’Etelan.

Etelen et son château Renaissance, la Seine et ses pilotes, ses bacs, ses marais et son mascaret aujourd’hui dompté, sans oublier la Chapelle Barre-y-Va, la grotte de l’Ermite et ce vitrail bleu que l’on retrouve dans le roman de Michel Bussi Mourir sur Seine.

Et parce que l’effort rime à merveille avec réconfort, une pause pique-nique sera la bienvenue à midi.

Bienvenue en bord de Seine… !

*Prévoir son pique-nique. Et si vous n’avez pas de vélo, vous pouvez en louer un à un tarif préférentiel.

Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-04-14 par