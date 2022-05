À bicyclette ! Musée Louis Vouland, 3 juin 2022, Avignon.

Au musée Vouland vous découvrirez une chaise à porteurs, une chaufferette de carrosse, le nécessaire de voyage de Madame du Barry, les vélos de l’équipe et des appuis-vélos sous des parasols sur le Canal de Vaucluse, mais aussi, si besoin, clés Allen et pompes à vélo ! A quelques coups de pédales de la ViaRhôna, grand itinéraire cyclable européen, nous accueillons les cyclistes au jardin. Situé à proximité immédiate du Rhône, à l’intérieur des remparts d’Avignon qui ceinturent la ville du XIVe siècle, le musée est dans une « zone de rencontre » où les piétons et les cyclistes peuvent flâner tranquillement. Dans ce quartier urbanisé à la fin du XIXe siècle sur l’emprise de l’ancien couvent des Dominicains, les hôtels particuliers ouvrent au Sud sur des jardins traversés par le Canal de Vaucluse. Celui du musée est imaginé comme un prolongement sensible et sensoriel des collections, favorable à la biodiversité. Venez à vélo découvrir ce havre de paix à vivre au fil des heures et des saisons (s’il y a encore des saisons !) où l’on peut aussi déguster des sirops de thym, romarin, lavandin…, essences méditerranéennes que l’on retrouve dans le jardin. Nous vous en dirons plus ! Le jardin est refuge LPO et labellisé Accueil Vélo Le tarif inclut : musée, exposition, jardin et animation 6€/4€ et participation libre et solidaire

