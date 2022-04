À bicyclette ! Delle, 11 juillet 2022, Delle.

À bicyclette ! Delle

2022-07-11 14:30:00 – 2022-07-11 17:30:00

Delle Territoire-de-Belfort Delle

EUR Découvrez le cœur historique de Delle, l’orgue ibérique de Grandvillars, l’église de Froidefontaine et l’Auberge du Canal à Brebotte. Prévoir vélo en bon état, casque, cadenas et matériel de réparation (chambre à air, pompe…).

A partir de 12 ans (merci de respecter la consigne d’âge). Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement. Visite non remboursable, non échangeable.

Delle

