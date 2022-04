A bicyclette : Balade commentée à vélo de Deauville Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

A bicyclette : Balade commentée à vélo de Deauville Deauville, 22 mai 2022, Deauville. A bicyclette : Balade commentée à vélo de Deauville Bord de la Touques (angle du boulevard Eugene Boudin et de la rue Truffaut) Deauville

2022-05-22 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-22 17:30:00 17:30:00 Bord de la Touques (angle du boulevard Eugene Boudin et de la rue Truffaut)

Deauville Calvados Au 19e siècle, les bains de mer viendront bousculer la vie paisible de notre littoral. Comme par ricochet, les villages se transforment en stations balnéaires toujours plus attrayantes. Découvrez à vélo Deauville, ses différents quartiers, ses infrastructures, ses villas, qui lui permettront dès 1860 de compter parmi les stations balnéaires prisées. A partir de 15 ans. Durée : 2h30.

Prévoir eau, coupe-vent et chaussures fermées obligatoires. Pour les personnes qui viennent avec leur propre vélo celui-ci doit être en bon état, le guide n'assurera pas les réparations.

Prévoir eau, coupe-vent et chaussures fermées obligatoires. Pour les personnes qui viennent avec leur propre vélo celui-ci doit être en bon état, le guide n'assurera pas les réparations.

