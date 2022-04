A bicyclette : Balade commentée à vélo de Blonville-sur-Mer à Villers-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21 Vous aussi, tombez amoureux des multiples visages des stations familiales : Villers-sur-Mer et Blonville-sur-Mer. Histoire, marais, plage, bains de mer, villas, anecdotes… autant d’atouts qui vous enchanteront. A partir de 15 ans. Durée : 3h. Dénivelé : 20 m.

Prévoir eau, coupe-vent et chaussures fermées obligatoires. Pour les personnes qui viennent avec leur propre vélo celui-ci doit être en bon état, le guide n’assurera pas les réparations. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

