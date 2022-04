À bicyclette – Balade & brunch sur la Véloroute du Lin Fécamp, 22 mai 2022, Fécamp.

À bicyclette – Balade & brunch sur la Véloroute du Lin parking de la Ballastière Route de la Vallée Fécamp

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 12:30:00 parking de la Ballastière Route de la Vallée

Fécamp Seine-Maritime

Partez en balade à vélo au cours du week-end du 21 et 22 mai 2022

Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine organise l’événement À bicyclette en partenariat avec les offices de tourisme du territoire et la Fédération française de cyclotourisme.

10 balades à vélo adaptées aux familles et des animations seront organisées à travers l’estuaire de la Seine.

Fécamp vous propose le dimanche 22 mai une balade & brunch sur la Véloroute du Lin !

Partez en balade sur la Véloroute du Lin, un superbe itinéraire entre terre et mer.

Depuis Fécamp, vous emprunterez une piste cyclable entièrement sécurisée, balisée, le long d’une rivière. L’ancienne sucrerie, les moulins, ou encore les nombreux étangs qui la bordent n’auront plus de secrets pour vous.

Après l’effort, le réconfort. Arrivé à Valmont, Emilie, caviste et Christine, restauratrice, vous proposent un moment de partage convivial autour d’un brunch à la salle du Vivier.

Et après le brunch, libre à vous de rentrer vers Fécamp ou bien de poursuivre votre balade vers Cany-Barville.

Activité à partir de 12 ans.

Tarif : 25 € / personne. Le prix comprend le brunch.

⏰ Horaires : de 10h15 à 12h30. Itinéraire de 9 km Aller. Durée du trajet 1h environ.

Lieu de rendez-vous : parking de la Ballastière situé sur le long de la Véloroute, route de la Vallée 76400 Fécamp (possible d’y stationner de nombreux véhicules).

ℹ️ Informations complémentaires : circulation libre sur l’itinéraire (une personne de l’Office de tourisme sera présente au départ et à l’arrivée).

La location de vélo est possible chez notre partenaire Coffee Bike en contactant l’Office de Tourisme au 02 35 28 84 62 / rdv@fecamptourisme.com

Réservation obligatoire sur : https://boutique.fecamptourisme.com/

rdv@fecamptourisme.com +33 2 35 28 84 62 https://boutique.fecamptourisme.com/a-bicyclette/balade-brunch-sur-la-veloroute-du-lin

