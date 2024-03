A Aix-en-Provence, Ibis te fait découvrir les métiers de l’hôtellerie et du tourisme le 18 mars Ibis Aix-en-Provence Aix-en-Provence, lundi 18 mars 2024.

Dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, du 18 au 24 mars 2024, plusieurs enseignes et établissements du Groupe Accor ouvrent leurs portes aux étudiants en formation tourisme et hôtellerie-restauration. Objectifs : mieux faire connaître les métiers et opportunités de carrière dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, notamment pour les jeunes qui débutent. A l’occasion d’une visite de l’hôtel et d’un échange avec l’équipe de l’Ibis Aix-en-Provence, viens présenter tes projets, poser tes questions et participer au job dating (propositions de stages) !

Pour participer à l’événement organisé le 12 mars à l’Ibis l’Ibis Aix-en-Provence, situé Chemin des Infirmeries à Aix-en-Provence, clique sur « je suis un étudiant, je m’inscris » ci-dessous.

Bus 8 – Arrêt : Infirmeries

Inscription obligatoire : https://www.tourisme-espaces.com/espaces-ouvre-boites-2260.html

Le récap en images de la première édition : https://bit.ly/4bJiyxG

Espaces Ouvre-boîtes, des rencontres d’une heure, en fin de journée, pour permettre aux étudiants et des chefs d’entreprise de se rencontrer.

