A-A Toulouse, 18 février 2022, Toulouse.

A-A Toulouse

2022-02-18 – 2022-04-01

Toulouse Haute-Garonne

A-A est le résultat des recherches menées dans le cours « Déplacements » de Jean-Pierre Castex par les étudiant·es en année 3 option art de l’isdaT — institut supérieur des arts et du design de Toulouse.

L’objectif de cet enseignement est de relier des pratiques d’ateliers, inhérentes à une école d’art, à des situations d’extériorité. En jouant avec les contraintes et les contingences, ils·elles franchissent toutes les étapes, de l’idée et de la première ébauche à la mise en place des objets et leur présentation au public.

Le musée des Augustins accueille depuis plusieurs années les réalisations des étudiant·es inspirées des œuvres et de l’architecture du lieu.

Dans le contexte particulier d’un musée fermé, l’exposition se tient rue des arts, aux abords du musée, du 1er au 15 avril 2022.

Une partie des œuvres sera également présentée à l’isdaT aux mêmes dates.

Pour la première fois, les étudiant·es du DNMADE mention Événement : identités, scénarios et scénographies de la Cité scolaire Rive gauche se joignent au projet, ils·elles sont en charge du design des supports de médiation pour l’exposition au musée.

L’association Sozinho quant à elle accueille les créations des étudiant·es à la Passerelle, lieu d’art du quartier prioritaire Negreneys, du 18 février au 1er avril 2022.

L’ensemble du projet est valorisé par Point contemporain, plateforme en ligne de diffusion de l’art contemporain.

contact@isdat.fr +33 5 31 47 12 11 http://www.isdat.fr/programmation/expositions-a-a

