44éme Fête de la Musique Traditionnelle
Samedi 1 juillet, 18h00
à 5mn du centre ville de Vence, Vence (06)
10€

dans un cadre sublime prés du centre ville de Vence sous les chênes du Parc de La Conque se déroulera la 44e Fête de la Musique traditionnelle …. musique festive …concerts …et le moment trés attendu le Baleti/Balfolk… stands de la lutherie régionale – buvette – buffet campagnard (socca,pan bagna, pissaladières…)

Parc de la Conque – Chemin du Calvaire à 5mn du centre ville de Vence, 06140 Vence, France

