Concert dessiné “A 5 secondes de nulle part “est une invitation au voyage “A 5 secondes de nulle part”, avec 3 musiciens et 2 dessinateurs. C’est un moment unique qui s’adresse à toute la famille !

Spectacle organisé dans le cadre du CLEA des Vallées du Haut-Anjou, par la Communauté de Communes des Vallées du Haut- en partenariat avec la Ville du Lion d’Angers, le Département de Maine-et-Loire et la DRAC des Pays de la Loire.

Information et réservation possible : Office de Tourisme de l’Anjou bleu , partenaire de l’événement– 02 41 92 86 83

A partir de 7 ans Gratuit

Spectacle “A 5 secondes de nulle part” à la salle Emile Joulain du Lion d’Angers, le 15 mars 2022 à 20h.

