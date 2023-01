Stage d’accordéon diatonique à Juvisy proche Paris à 3 minutes à pied du RER C Juvisy, Athis-Mons (91)

avec Isabelle BLÔ à 3 minutes à pied du RER C Juvisy, Athis-Mons (91) 43, Rue de Juvisy à 3 minutes à pied du RER C Juvisy, 91200 Athis-Mons, France [{« link »: « https://isablocontact7.wixsite.com/isabelleblo/post/stage-d-accord%C3%A9on-diatonique-samedi-18-f%C3%A9vrier-2023-%C3%A0-juvisy-proche-paris »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40782 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Stage d’accordéon diatonique le samedi 18 février 2023 à Juvisy (91 – accès par RER C ou D, banlieue sud proche Paris) de 10h à 18h. 60€ la journée. Thème : ”le mal aimé tiré-poussé au diato – comment améliorer l’efficacité de son geste et sa vélocité ”. J’estime que nous n’utilisons pas suffisamment cette technique de tiré poussé qui donne une tonicité incomparable et nécessaire pour certaines musiques (pour certaines danses en fait). Je vous donnerai des exercices et des conseils à pratiquer et un morceau de mise en application. Stage destiné principalement aux détenteurs d’accordéon diatonique 2 rangs 8 basses (ou 2 et 1/2), tout niveau sauf débutant total (il y aura matière à travailler pour tous ;). Temps de travail collectif et temps individuel. Lieu multi-espaces. Possibilité de réchauffer son repas tiré du sac. Collations sur place. Renseignements et inscription depuis le formulaire de contact de mon ce site (bouton en haut à droite de la page). source : événement Stage d’accordéon diatonique à Juvisy proche Paris publié sur AgendaTrad

