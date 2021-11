Genève Théâtre Am Stram Gram Genève _morphoses Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

du jeudi 17 mars 2022 au samedi 19 mars 2022

### Du 17 au 19 mars 2022 ### Durée : 1h ### THÉÂTRE NUMÉRIQUE EN RÉSEAU(X) ### CAROLINE BERNARD Je vois une porte. Dessus il y a écrit TikTok. Toc toc. Personne répond. J’ouvre. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont là. Flux ! Je saute d’un continent à l’autre. #PTDRRR #Да́ рья_Навальный #桜 #jurassicworld #ديع #patatasbravas …….. danse, cuisine, chante, fais des blagues, provoque, bricole………. Soixante secondes maxi de partage avec des gens. Reflux ! Tiens. Là. #theatreamstramgram J’attrape le fil, je le remonte. @a_morph14 @genevabear19 @janespintheworld @little.jetdeau C’est quoi ? #noussommesnous #adolescence #disobey #horizon #myvoice #droitdevote14ans #stopcompetition Une révolution ? #demain _morphoses fera également l’objet d’une émission radiophonique dans Le Labo, une émission de la RTS – Espace 2

De 10 à 16 francs

Réseaux sociaux, performances et questions d’ados : dialogue entre l’espace virtuel et celui de la scène. Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève

