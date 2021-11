Montigny-le-Bretonneux Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines scène nationale Montigny-le-Bretonneux, Yvelines _jeanne_dark_ Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines scène nationale Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

_jeanne_dark_, c’est le pseudo Instagram que s’est choisi Jeanne, une adolescente de 16 ans. Jeanne est issue d’une famille catholique et vit dans une banlieue pavillonnaire d’Orléans. Depuis quelques mois, elle subit les railleries de ses camarades sur sa virginité. Un soir, alors qu’elle est seule dans sa chambre, elle décide de ne plus se taire et prend la parole en live sur Instagram. Face au miroir que lui tend le smartphone, Jeanne se raconte, danse, filme, explose, se métamorphose, oscillant entre mise à nu et mise en scène de soi. Portée par Helena de Laurens, cette performance virtuose est accessible tous les soirs de représentation, en live sur Instagram depuis le compte @jeanne_dark. Ce spectacle a obtenu le prix numérique du Syndicat professionnel de la Critique de Théâtre, de Musique et de Danse avec une mention spéciale.

