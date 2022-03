9IÈME EDITION VAILHAUTRAIL Vailhauquès, 17 avril 2022, Vailhauquès.

9IÈME EDITION VAILHAUTRAIL Vailhauquès

2022-04-17 – 2022-04-17

Vailhauquès Hérault Vailhauquès

9e édition du Vailhautrail, organisé par l’association Les Renards de Caravette, qui vous fait découvrir des parcours sauvages au cœur de la garrigue.

Rendez-vous à tous les amoureux de la pleine nature, avec un trail de 17 km sur chemin technique et dénivelé (et de nouveaux chemins sans caillou !), permettant de profiter de points de vue magiques, une course nature découverte de 7 km, de la marche nordique et une balade familiale gratuite.

Les courses La Murloise (17 km) et La Vailhauquoise (7 km) comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup 2022.

Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

Comment s’inscrire ?

Inscriptions en ligne sur le site de 3WSport

les renards de la caravette

Vailhauquès

