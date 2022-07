9ème vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

9ème vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou, 31 juillet 2022, Plougasnou. 9ème vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées

Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

2022-07-31 – 2022-07-31 Plougasnou

Finistère Vide-greniers en extérieur, organisé par l’association des Boules Plombées de Plougasnou. Exposants : 3€ le mètre linéaire (inscription préalable par e-mail ou par téléphone). Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. amicale.plougasnou@federation-boule-plombee.fr +33 6 95 70 42 66 http://www.facebook.com/APBP29 Vide-greniers en extérieur, organisé par l’association des Boules Plombées de Plougasnou. Exposants : 3€ le mètre linéaire (inscription préalable par e-mail ou par téléphone). Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place. Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Autres Lieu Plougasnou Adresse Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère Ville Plougasnou lieuville Plougasnou Departement Finistère

Plougasnou Plougasnou Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougasnou/

9ème vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou 2022-07-31 was last modified: by 9ème vide-greniers de l’Amicale Plouganiste des Boules Plombées Plougasnou Plougasnou 31 juillet 2022 Impasse Pierre de Coubertin Plougasnou Finistère

Plougasnou Finistère