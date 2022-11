9ème vide Grenier des Passionnés Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saintes-Maries-de-la-Mer

9ème vide Grenier des Passionnés Saintes-Maries-de-la-Mer, 11 décembre 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. 9ème vide Grenier des Passionnés

Mas du Ménage Route D’Arles Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Route D’Arles Mas du Ménage

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 17:00:00

Route D’Arles Mas du Ménage

Saintes-Maries-de-la-Mer

Bouches-du-Rhône Programme :

A 11h30 : Tentadero dans les arènes du mas

Après-midi pour les enfants : rencontre avec le Père Noël

Entrée libre – Restauration sur place Marché de Noël au Mas du Ménage, « 9ème Vide grenier des passionnés » 06 12 13 77 06 Route D’Arles Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer Autres Lieu Saintes-Maries-de-la-Mer Adresse Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Route D'Arles Mas du Ménage Ville Saintes-Maries-de-la-Mer lieuville Route D'Arles Mas du Ménage Saintes-Maries-de-la-Mer Departement Bouches-du-Rhône

9ème vide Grenier des Passionnés Saintes-Maries-de-la-Mer 2022-12-11 was last modified: by 9ème vide Grenier des Passionnés Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer 11 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Mas du Ménage Route D'Arles Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône