9ÈME VAILHAUTRAIL Vailhauquès, 17 avril 2022

9ÈME VAILHAUTRAIL Vailhauquès

2022-04-17 08:30:00 08:30:00 – 2022-04-17 12:00:00 12:00:00

Vailhauquès Hérault Vailhauquès

Les Renards de Caravette présentent, avec le concours de la Ville de Vailhauquès, de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 9ème édition du « Vailhautrail » comptant pour le Challenge du Pic Saint Loup. La Murloise, Trail de 17 km, 570 m D+, la Vailhauquoise, course de 7 km 150 m D+, une marche nordique, une Randonnée Familiale, sur le même circuit de 7 km et cinq Courses Enfants sont au programme de cette matinée sportive, au départ de la place des Dolmens.

Il n’y aura ni paiement, ni inscriptions sur place.

Horaires :

8h30 – Retrait des dossards

9h30 – Départs des courses enfants sur 200 m, 350 m, 700 m, 1050 m et 1 400 m catégories Baby – Athlé à Minime. Challenge Junior du Pic Saint Loup.

10h30 – Départ de la Murloise 17 km – inscription 17 euros. Challenge du Pic Saint Loup.

10h45 – Départ Vailhauquoise – 7 km, Challenge du Pic Saint Loup et de la Marche Nordique 7 km – inscriptions 10 euros

10h50 – Départ de la Randonnée Familiale – 7 km

Vailhauquès

