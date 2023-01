9ème Salon du chocolat & des saveurs Figeac Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

9ème Salon du chocolat & des saveurs Espace Mitterrand Figeac Lot

2023-01-28 10:00:00 – 2023-01-28 18:00:00

2 EUR Animations , démonstration autour du chocolat, il regroupera une trentaine d'exposants offrant une large gamme de chocolats et produits gourmands Le Rotary club de Figeac vous convie à une nouvelle édition du salon du chocolat et des saveurs !

