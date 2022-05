9ème salon des arts de Botsorhel Botsorhel, 23 juillet 2022, Botsorhel.

9ème salon des arts de Botsorhel Botsorhel

2022-07-23 15:00:00 – 2022-08-07 19:00:00

Botsorhel 29650 Botsorhel

9ème salon de peinture, sculpture et photos « Bara Trégor »

Invité d’honneur Xtophe.

Présence de 5 sculpteurs bois, métal et céramique, 5 photographes et de 25 peintres dont les artistes botsorhelois, Pascal Suet, Pol Moes et Arielle Carré.

Présence de Jean Henri Prigent, Président du Salon de Carantec.

liliane.lebrun@neuf.fr +33 6 20 44 19 02 http://art-artisanat-botsorhel-tregor29.asso-web.com/

dernière mise à jour : 2022-05-19 par