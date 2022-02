9ème Rencontre Internationale des Reines de l’Espace Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Match local et international des vaches de la race d’Hérens ! http://www.tpmb.org/ bois du Bouchet Terrain d’atterrissage du Bois du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc

