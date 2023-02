9ème Marché Artisanal et Gourmand AHFMN Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

9ème Marché Artisanal et Gourmand AHFMN, 2 avril 2023, Nogent-sur-Oise . 9ème Marché Artisanal et Gourmand AHFMN Place Burton Nogent-sur-Oise Oise

2023-04-02 – 2023-04-02 Nogent-sur-Oise

Oise 9ème Marché Artisanal et Gourmand AHFMN de printemps

organisé par l’Association des Habitants des Fonds de Montataire et de Nogent

Restauration possible par exposants

Plateaux repas pour exposants sur réservation. Entrée gratuite – Accueil public à partir de 10h

Buvette – Parking.

Contact renseignements et réservation : 0670872613 mcomb03@orange.fr

Artisans professionnels ou amateur obligatoirement créateurs et fabricants des œuvres ou produits exposés 9ème Marché Artisanal et Gourmand AHFMN de printemps

organisé par l’Association des Habitants des Fonds de Montataire et de Nogent

Restauration possible par exposants

Plateaux repas pour exposants sur réservation. Entrée gratuite – Accueil public à partir de 10h

Buvette – Parking.

Contact renseignements et réservation : 0670872613 mcomb03@orange.fr

Artisans professionnels ou amateur obligatoirement créateurs et fabricants des œuvres ou produits exposés mcomb03@orange.fr +33 6 70 87 26 13 Grévin Didier

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse Place Burton Nogent-sur-Oise Oise Ville Nogent-sur-Oise lieuville Nogent-sur-Oise Departement Oise

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-oise /

9ème Marché Artisanal et Gourmand AHFMN 2023-04-02 was last modified: by 9ème Marché Artisanal et Gourmand AHFMN Nogent-sur-Oise 2 avril 2023 Nogent-sur-Oise Oise Place Burton Nogent-sur-Oise Oise

Nogent-sur-Oise Oise