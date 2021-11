9ÈME GRAND SALON DE LA MOTO Metz, 5 mars 2022, Metz.

Venez découvrir sur 20000 mètres carrés, dans deux halls couverts et chauffés le SALON MOTO 2022 de METZ :

Concessionnaires avec les nouveautés 2022 et de bonnes affaires sur place,

Multitude d’exposants pour le motard et la moto : équipements, accessoires, préparateurs, clubs, teams, assurance, moto-école, circuit, outillage, déco,…

Un Metz Bike Show et une Bourse Pièces et Motos d’occasion ouvert à tous, pro et particuliers.

Des animations et SHOWS MECANIQUES de niveau mondial avec des nouveaux teams Stunt Drift et des Dragsters propulsés par des réacteurs d’avion.

Des concerts avec des nouveaux groupes.

Animations indoor pour petits et grands : piste mini-motos, piste de quads, trike-drift, simulateur,…

Piste d’essais à l’extérieur…

Parking 5000 places : GRATUIT – Consigne casques (FFMC)

Buvettes – Points de restauration Non-Stop.

Vous pouvez le constater, ce sera un SALON EXCEPTIONNEL.

Infos à suivre sur la page Facebook « Salon de la Moto du Grand Est » et sur www.metz-expo.com

+33 3 87 55 66 00 https://www.metz-expo.com/evenement-14-grand-salon-de-la-moto

Pottier Donald

dernière mise à jour : 2021-11-16 par