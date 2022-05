9ème Grand Prix de la Ferme Adam Wahlenheim, 29 mai 2022, Wahlenheim.

2022-05-29 15:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Wahlenheim Bas-Rhin Wahlenheim

EUR La course cycliste concerne des enfants pré-licenciés âgés de 6 à 14 ans sur un tracé défini sur la commune de Wahlenheim (au départ et à l’arrivée de la Ferme Adam. Aura lieu également un sprint de 430m et des jeux d’adresse. La manifestation aura lieu le dimanche 29 mai entre 15h et 18h. Restauration sur place.

+33 6 80 12 57 03

