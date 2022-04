9éme Fête du Mouton Sommepy-Tahure Sommepy-Tahure Catégories d’évènement: Marne

Sommepy-Tahure

9éme Fête du Mouton Sommepy-Tahure, 5 juin 2022, Sommepy-Tahure. 9éme Fête du Mouton Dans le village 20 rue Foch Sommepy-Tahure

2022-06-05 – 2022-06-05 Dans le village 20 rue Foch

Sommepy-Tahure Marne Sommepy-Tahure La 9éme édition régionale de la fête du mouton :

– L’univers du mouton

– Folklore

– Animations pour petits et grands

– Mechoui

– Célèbration des bergers Halte garderie.

Parking gratuit.

Buvette et restauration sur place. lafetedumouton@gmail.com http://www.sommepy-tahure.fr/ Dans le village 20 rue Foch Sommepy-Tahure

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sommepy-Tahure Autres Lieu Sommepy-Tahure Adresse Dans le village 20 rue Foch Ville Sommepy-Tahure lieuville Dans le village 20 rue Foch Sommepy-Tahure Departement Marne

Sommepy-Tahure Sommepy-Tahure Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sommepy-tahure/

9éme Fête du Mouton Sommepy-Tahure 2022-06-05 was last modified: by 9éme Fête du Mouton Sommepy-Tahure Sommepy-Tahure 5 juin 2022 Marne Sommepy-Tahure

Sommepy-Tahure Marne