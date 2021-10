Moulins Moulins Allier, Moulins 9ème fête des pommes Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

9ème fête des pommes
2021-10-16 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-16 18:00:00 18:00:00
Moulins

Moulins Allier Le Kiwanis Femmes en Bourbonnais organise, ce samedi 16 octobre, à Moulins (Allier), sa 8e Fête des pommes, au profit de la recherche contre le cancer des enfants. L’occasion également de présenter une BD publiée contre la malbouffe. kiwanis03000@gmail.com dernière mise à jour : 2021-10-13 par

