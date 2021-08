9ème Festival Nature d’Aulon Aulon, 6 août 2021, Aulon.

9ème Festival Nature d’Aulon 2021-08-06 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-06 19:30:00 19:30:00 à la Maison de la Nature AULON

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon

L’accès aux conférences nécessitera un pass sanitaire.

L’association “la Frênette” gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon dans les Hautes-Pyrénées, organise son 9 ème Festival Nature sur le thème de “La Nature est notre Avenir”, le vendredi 6 août 2021.

Au programme : animations, conférences et concert, mais aussi marché de producteurs locaux, restauration et buvette.

Toute la journée vous découvrirez les missions remplies par la vingtaine de structures présentes à ce festival. Toutes mènent des actions en faveur de la connaissance et de la protection des écosystèmes.

Face à l’inquiétude grandissante du monde scientifique devant l’extinction avérée de la biodiversité et l’avenir sombre que nous promet le changement climatique, il importe que chacun d’entre nous se mobilise pour tenter, s’il en est encore temps, de maintenir notre terre viable pour nos enfants.

Vous trouverez des acteurs de l’environnement tels que le Parc National des Pyrénées, l’Office Français de la Biodiversité, l’Office National des Forêts, le Conservatoire Botanique National, et de multiples autres organismes qui œuvrent pour la protection des milieux naturels.

Entrée libre et gratuite.

Programme détaillé sur notre site internet : http://www.rnr-aulon.com/

rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 http://www.rnr-aulon.com/

L’accès aux conférences nécessitera un pass sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-08-02 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65