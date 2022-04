9ème festival “Musiques sur Gardincourt” Samedi 9 juillet 2022 Fontaine-Lavaganne Fontaine-Lavaganne Catégories d’évènement: Fontaine-Lavaganne

n première partie les musiciens vous feront voyager à travers le thème de la « Fantaisie » avec la voix, le cor, la trompette, le piano, le violoncelle … sur des musiques de Chopin, Bach, Vivaldi et autres compositeurs tout aussi reconnus. En milieu de soirée, les élèves de la classe de CM2 de Madame Delphine Richard (regroupement scolaire de l’Herboval) viendront s’intégrer au spectacle et nous emmèneront dans l’univers d’Offenbach pour une deuxième partie encore plus débordante de fantaisie ! Après le concert les musiciens et le public vont se retrouver autour d’un verre et d’un buffet succulent dans une ambiance détendue. Ce concert est destinés à tout public, connaisseur ou non de la musique classique. Venez savourer de bons moments avec nous. melloanja@gmail.com +33 6 50 42 63 62 http://www.gardincourt.com/ Thème “Fantaisie” Samedi 9 juillet à 19h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste avec buffet en compagnie des musiciens derrière la mairie de Fontaine Lavaganne. Entrée : 20€ – tarif réduit (-18ans) :12€

