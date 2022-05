9ème festival “Musiques sur Gardincourt” Grandvilliers, 8 juillet 2022, Grandvilliers.

9ème festival “Musiques sur Gardincourt” Grandvilliers

2022-07-08 20:30:00 – 2022-07-08 22:15:00

Grandvilliers 60210 Grandvilliers

Thème ” Fantaisie”

Vendredi 8 juillet à 20h30 en l’église Saint Gilles de Grandvilliers.

Entrée libre

Un programme très varié pour ravir le public avec la participation du chœur de Gardincourt, les jeunes talents, l’Ensemble Cannachord et autres solistes français et allemands qui sont de formidables musiciens, fidèles à Gardincourt, amateurs ou professionnels. Chacun y trouvera son morceau préféré entre Vivaldi, Schubert, Gounod, César Franck et autres compositeurs dont quelques femmes à l’honneur comme Fanny Hensel, Clara Schumann.

Venez passer un bon moment musical avec les musiciens et partager un verre sur le parvis de l’église.

Attention, si la musique classique ne vous est pas habituelle, elle pourrait le devenir !

Grandvilliers

dernière mise à jour : 2022-04-12 par