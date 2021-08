Mamers Mamers Mamers, Sarthe 9EME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – SERGENT GARCIA ET LES FILS DE TEUPHU Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

9EME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – SERGENT GARCIA ET LES FILS DE TEUHPU Mamers, 18 septembre 2021, Mamers. 9EME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES – SERGENT GARCIA ET LES FILS DE TEUHPU 2021-09-18 – 2021-09-18 Espace Saugonna 2 rue de la Gare

Mamers Sarthe Mamers 0 0 EUR Sergent Garcia va vous faire danser au rythme de sa salsamuffin !!!

Cela fait plus de 20 ans qu’il enflamme l’Europe et l’Amérique, du nord au sud ! Sergent Garcia sera (enfin) sur la scène du Son des Cuivres. Le groupe repart en tournée avec une formule historique de neuf musiciens sur scène pour vous faire danser sur de la rumba, du ska ou encore du reggae. Les Fils de Teuhpu est un groupe déjanté et Rock’n’roll à consonances jazz, calypso, fanfare et tout un tas d’autres influences musicales. C’est d’ailleurs ce qui caractérise le style Teuhpu : l’éclectisme !

Né dans le chaudron de l’ère punk et de la musique alternative, le groupe a toujours su trouver ses marques et s’offrir une place originale sur l’échiquier de la scène française, peut- être du fait d’un état d’esprit toujours rigolard. Pour preuve leur titre phare « Awalpé toute l’année ». places assises et debout +33 2 43 97 60 63 Sergent Garcia va vous faire danser au rythme de sa salsamuffin !!!

