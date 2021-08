9EME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES Mamers, 17 septembre 2021, Mamers.

9EME FESTIVAL LE SON DES CUIVRES 2021-09-17 – 2021-09-19 Espace Saugonna 2 rue de la gare

Mamers Sarthe

La neuvième édition du Son des Cuivres sera festive, diversifiée et placée sous le signe de l’ouverture !

La formule reste la même que pour les éditions passées : des concerts gratuits en journée et trois soirées payantes, avec cette année en tête d’affiche Renan Luce et son orchestre symphonique, Sergent Garcia, les Fils de Teuhpu, le Quintette Turbulences et l’Ensemble de Cuivres et de Percussions de l’Orchestre National des Pays de la Loire.

Sur la scène gratuite, en journée et en after, vous profiterez d’une programmation riche et variée, avec des fanfares, des ensembles classique, du jazz-punk, de la musique des Balkans, … Enfin, cette année, a côté des groupes professionnels, le festival ouvrira ses portes aux formations amateurs afin de faire de cette édition le grand rendez-vous de tous les amoureux des cuivres.

Nous vous donnons donc rendez-vous les 17, 18 et 19 septembre à l’Espace Saugonna pour trois jours de musique, de découvertes et de fête !

dernière mise à jour : 2021-08-20 par