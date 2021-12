9ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE BAYEUX Bayeux, 16 mars 2021, Bayeux.

9ème FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE BAYEUX Bayeux

2021-03-16 – 2021-03-16

Bayeux Calvados

Plus de 100 000 spectateurs sont déjà venus applaudir les artistes du Festival Bayeusain. Tous les deux ans, l’association du Festival International du Cirque de Bayeux vous propose de découvrir une sélection des numéros de cirque primés dans les plus grands festivals internationaux. Le temps d’une semaine à Bayeux, venez découvrir un spectacle encore plus riche en surprises, rires et émotions. Près de 16 000 spectateurs sont attendus. Un orchestre de 7 musiciens accompagne les meilleurs trapézistes, jongleurs, clowns, équilibristes

du moment. Réservez sans plus attendre !

Horaires :

Mercredi 16 mars 14h et 19h

Jeudi 17 mars 19h

Vendredi 18 mars 20h30

Samedi 19 mars 14h – 17h – 20h45

Dimanche 20 mars 14h – 17h (Soirée de remise des prix)

• Ouverture des portes 30 minutes avant chaque séance.

• Les enfants de moins de 3 ans doivent être munis d’un billet payant.

• Pas de tarifs enfant.

• Tarif demandeur d’emploi (11€ en carré bronze et 20€ en carré argent).

• Spectacle sous chapiteau chauffé.

Locations des places dès aujourd’hui :

Sur notre site Internet : www.festivalcirquebayeux.fr

Espace culturel du centre Leclerc de Bayeux

Dans les points de ventes habituels : FNAC, Leclerc, Cora, Carrefour, Super U…

festival-du-cirque-de-bayeux@orange.fr http://www.festivalcirquebayeux.fr/

Bayeux

dernière mise à jour : 2021-12-20 par