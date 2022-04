9ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE MAGIE DE TOULOUSE Toulouse, 7 mai 2022, Toulouse.

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

2022-05-07 – 2022-05-07 CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge

Toulouse Haute-Garonne

29 EUR 29 39 Au programme de cette 9ème édition, 9 artistes internationaux !

Stéphane Pasche, le mentaliste à qui l’on ne peut rien cacher, sera le maître de cérémonie de cette 9ème édition.

Tout droit venu des Pays bas, Les Magic Unlimited reconnus mondialement grâce à leur show international de grandes illusions.

Léa Kayle, la femme aux milles tenues, soyez attentifs, ce n’est qu’une question de secondes !

Le roi de la manipulation Igor Triffunov.

Les Lazer Pilar et leur monde futuriste du laser.

Et enfin, vous les attendiez tous, Zack et Stan feront partie de cette édition ! Plus connus sous le nom des “sales gosses de la magie”, ce duo de choc enchaîne les télévisions du Monde entier.

En collaboration avec le célèbre présentateur Arthur, vous les avez également vu à “La France a un incroyable talent”.

Laissez vous surprendre par ce monde fantastique, et venez vivre une expérience que vous ne serez pas prêt d’oublier.

Show laser, grandes illusions, manipulations, quick change, mentalisme… une soirée spectaculaire destinée à faire rêver petits et grands.

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

