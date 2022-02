9ème Festival du jeu Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence Drôme Valence Le festival est de retour pour notre plus grand plaisir : jeux de société, jeux traditionnels, jeux de rôles, figurines, espace petite enfance, rencontres, dédicaces, tournois, tables de jeux, festival OFF du jeu, boutiques, expositions… https://www.festivaldujeuvalence.fr/ Palais des Congrès Jacques Chirac Avenue de la Marne Valence

