9ème festival des Arts de Lamorlaye

2021-04-30 14:00:00 – 2022-05-15 19:00:00

Lamorlaye Oise Lamorlaye Oise Hauts-de-France

Le 9ème Festival des Arts accueille cette année 40 artistes reconnus au plan national et international avec pour invité d'honneur l'artiste Emmanuel Michel, peintre et sculpteur. Animations:

Performances des artistes de street art

-2Flui et Horor Boréal: week-end 30 avril/1er mai- Pelouse devant le foyer culturel,

-Nadège Dauvergne: Dimanche 1er mai sur la place de la mairie,

-Strait: Samedi 7 mai à partir de 14h dans le parc du château, Animations musicales dans le parc du château

-Batucada dirigée par Youri Requena: ensemble de percussions brésiliennes,

-Groupe Pat’ and Co: Jazz, variété, chanson française le dimanche 15 mai à 15h,

