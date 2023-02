9EME FESTIVAL DE RUEDA DE CASINO EL NORO Y LA PRMERA CLASE ESPACE LUMIERE, 18 mars 2023, EPINAY SUR SEINE.

9EME FESTIVAL DE RUEDA DE CASINO EL NORO Y LA PRMERA CLASE ESPACE LUMIERE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

ASSOCIATION DANSE LATINA présente ce concert Samedi 18 Mars 2023, Danse Latina organise son 9ème Festival National de Rueda de Casino de Salsa cubaine,Animé par ROBERTO BURGOS de Radio Latina. Une journée incontournable pour ceux qui aiment la musique et la culture cubaine.Le Festival a l’honneur d‘accueillir EL NORO y LA PRMERA CLASEL’un des orchestres les plus représentatifs de la nouvelle génération de musique de danse cubaine de Cuba arrive directement de La Havane à Paris le 18 Mars 2023, El Noro, a commencé son projet appelé « 1ra Clase » en 2013 après être passé par des orchestres très importants tels que Maykel Blanco et son Salsa Mayor, Manolito Simonet et son Trabuco et Pupy et Los Que Son Son, dans chacun il a laissé son marque personnelle en tant qu’interprète. Préparez-vous à un vol sans escale vers la meilleure salsa de Cuba aux mains de Noro et de la 1ère classe …PROGRAMME :- CONCOURS de Rueda de Casino, avec la participation de différentes écoles de danse, qui seront jugées par des professionnels du monde de la Salsa,- SPECTACLE »Soy Cubanos» par l’Atelier chorégraphique Soy Cuba avec l’artistes, Dayeline ARGOTA AVAREZ-Show la tormenta Avec COYA ET AYOUB avec la Mezcla Francesa- CONCERT DANSANTE, EL NORO y LA PRMERA CLASE- SOIRÉE DANSANTE animée par 3 DJ, références de la scène parisienne et française de la musique cubaine

ESPACE LUMIERE EPINAY SUR SEINE 6,av.de Lattre de Tassigny Seine-Saint-Denis

