Cet été, la commune de La Salvetat-sur-Agout accueillera la 9ème édition du Festival de Poésie Sauvage. Du 18 au 21 août, les poèmes résonneront dans le village autour du thème "Monts et Merveilles".

jm2crozals@orange.fr +33 7 87 05 33 68

