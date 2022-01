9ème festival A la RUE ! Menetou-Salon Menetou-Salon Catégories d’évènement: Cher

Menetou-Salon

9ème festival A la RUE ! Menetou-Salon, 1 juillet 2022, Menetou-Salon. 9ème festival A la RUE ! Menetou-Salon

2022-07-01 – 2022-07-03

Menetou-Salon Cher Rendez-vous dans le bourg de Menetou-Salon pour trois jours de spectacles de rue : cirque, théâtre de rue, musique… tout un programme vous attend, réservez-votre week-end ! 9ème festival A la RUE ! contact@lecarroi.fr +33 2 48 57 17 05 https://www.lecarroi.fr/festival-a-la-rue Rendez-vous dans le bourg de Menetou-Salon pour trois jours de spectacles de rue : cirque, théâtre de rue, musique… tout un programme vous attend, réservez-votre week-end ! Festival_a_la_rue Menetou Salon

Menetou-Salon

dernière mise à jour : 2022-01-23 par BIT LA BORNE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Menetou-Salon Autres Lieu Menetou-Salon Adresse Ville Menetou-Salon lieuville Menetou-Salon Departement Cher

Menetou-Salon Menetou-Salon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menetou-salon/

9ème festival A la RUE ! Menetou-Salon 2022-07-01 was last modified: by 9ème festival A la RUE ! Menetou-Salon Menetou-Salon 1 juillet 2022 cher Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher