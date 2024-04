9ème exposition d’Arts Plasstiques Corrèze, vendredi 9 août 2024.

Cette année nous accueillons Françoise Balon qui se consacre à la tapisserie contemporaine de haute lisse et réalise des collages sur toile en mariant peinture à l’huile et tapisserie. Elle a été l’invitée de la Galerie Corrz’Art en 2023. Pour la 2ème année consécutive nous revient Marie Bastiani avec ses photos étranges et pleines de sensibilité et de poésie. Enfin nous retrouvons les artistes fidéles à notre rendez-vous dans des domaines de la sculpture, des vitraux, de la photo, des pastels, aquarelles et peinture acrylique. Michèle Barbazanges, Bernadette Binet, Danièle Chabrillangeas, Anna Dorner-Chabrerie, Jean Paul Haghe, Catherine Maleret, Anne-Marie Manville-Lafont et Jean Pierre Monzauge. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 10:30:00

fin : 2024-08-18 12:30:00

Le Bourg

Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine annemariemanville@gmail.com

