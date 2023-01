9ème édition: Rallye d’Aumale Apremont Apremont Apremont Catégories d’Évènement: Apremont

Oise

9ème édition: Rallye d'Aumale, 2 avril 2023, Apremont

2023-04-02 12:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Oise Apremont 9ième édition du Rallye D’Aumale

Nous célèbrerons à cette occasion les 110 ans de la Marque ASTON MARTIN. Nos 250 équipages comme les visiteurs auront l’occasion de découvrir notre village-départ riche en animations et accessible gratuitement à tous:

– Concours d’élégance Automobile

– Théatre Guignol pour enfants

– Parade aéronautique WW2

– Tournoi de Polo,

– Démonstration de tir à l’arc à cheval,

– Dégustation autour de la crème Chantilly . Le matin, Les équipages partiront en rallye touristique pour un tracé d’environ 100 km à la découverte des plus belles routes de la région de Chantilly. Au programme : 2 niveaux de difficultés, des checkpoints secrets, et une halte dans un lieu prestigieux. Spectateurs: accès et parking gratuits, zone Club Auto gratuit sur demande.

Restauration de 12h à 17h: Food Trucks vintage

inscriptions@clubdaumale.org https://www.clubdaumale.com/

Apremont

