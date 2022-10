9EME EDITION MUSIQUE ANCIENNE EN PIC ST LOUP ET GORGES DE L’HERAULT – GIGNAC Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Gignac, 15 octobre 2022

Florence Jacquemart, chant, flûtes, cornemuses / Hélène Moreau, chant, psaltérion, organetto, percussions / Camille Bonnardot, chant, vihuela, cornet / Emmanuel Bonnardot, chant, rebec, viole, crwth, citole Miracles ! Musique espagnole du XIIe au XIVe siècle « Musique ancienne en Pic Saint-Loup et Gorges de l’Hérault » revient cet automne, expansion territoriale sur le Gangeois et le Suménois, la Vallée de l’Hérault et le Grand Pic Saint-Loup ; mise en valeur du patrimoine architectural, notamment roman et baroque ; itinérance musicale du XIe au XVIIIe siècle, et bien sûr, excellence des interprètes. Ensemble Obsidienne Musique ancienne en Pic Saint Loup et Gorges de l’Hérault

