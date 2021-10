9ème édition du Festival TréporTraits “Rue Kétanou” Le Tréport, 5 février 2022, Le Tréport.

9ème édition du Festival TréporTraits “Rue Kétanou” 2022-02-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-05 21:30:00 21:30:00 Salle Serge Reggiani Avenue des Canadiens

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport

Un groupe reconnu et respecté pour son esthétique et sa probité. Liberté de ton. Liberté d’inspiration.

Tous regardent dans la même direction. Celle qui conduit vers une chanson française décomplexée, généreuse, vivante, sincère et ouverte à tous les vents.

culturel@ville-le-treport.fr +33 2 35 50 55 35

