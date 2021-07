Aniane Aniane Aniane, Hérault 9EME EDITION DU FESTIVAL ANIANE EN SCENES Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

9EME EDITION DU FESTIVAL ANIANE EN SCENES Aniane, 20 août 2021-20 août 2021, Aniane. 9EME EDITION DU FESTIVAL ANIANE EN SCENES 2021-08-20 – 2021-08-22

Aniane Hérault Aniane EUR 3 12 9ème édition du Festival Aniane en scènes du 20 au 22 Août 2021

3 jours de festival et 12 compagnies, offrants du théâtre. VENDREDI 20 :

19H • Le concert dont vous êtes l’auteur

Arthur Ribo. Happening musical.

Place de l’Eglise, tout public, gratuit sur réservation

21H • Les Robinsonnades du roi Midas

La Famille Goldini. Théâtre acorbatique

Cour d’honneur Abbaye. Tout public. Tarif 1. SAMEDI 21 :

10H •Ça Déboîte *

Cie Crocambule. Très jeune public. Chapiteau Abbaye.

Tarif 2

10H 30 / 15 h / 16 h • mythologie *

Cie Papier Machin. Théâtre d’objets. Jardin de l’Abbaye.

Dès 6 ans. Tarif 3.

11H • 12 Hommes en colère

TPVH. Théâtre. Dès10 ans. Chapelle de l’Abbaye. Tarif 4

17H • Vous êtes ici

Danse. Dès 8 ans. Place de l’Eglise.

Tarif 2

18H30 • A Fleur de peau

Cie du Poing de Singe. Poésie, clown. Chapiteau

Abbaye. Dès 12 ans. Tarif 1.

18H30 • LE Céleste

Cie la Faux Populaire. Théâtre chanté. Dès 10 ans.

Jardin du Presbytère. Tarif 1

21 H • LE Cirque précaire

Cie la Faux Populaire. Cirque poétique. Tout public.

Chapiteau parc de la Brèche. Tarif 1.

21H • La veillée

Cie Opus. Théâtre d’étonnement. Tout public. Tarif 1. DIMANCHE 22 :

10H • opérette en si(x) pattes *

Cie Crocambule. Très jeune public. Chapiteau Abbaye.

Tarif 2.

10H30 / 15 h / 16 h • mythologie *

Cie Papier Machin. Théâtre d’objets. Jardin de l’Abbaye.

Dès 6 ans. Tarif 3..

11H • 8 femmes

TPVH. Théâtre. Dès10 ans. Chapelle de l’Abbaye. Tarif 4

17H • La Méthode Urbain

Cie des Ô. Théâtre causerie. Dès 8 ans. Place de

l’Eglise. Tarif 2

18H30 • A Fleur de peau

Cie du Poing de Singe. Poésie, clown. ChapiteauAbbaye. Dès 12 ans. Tarif 1

18H30 • LE Céleste

Cie la Faux Populaire. Théâtre chanté. Dès 10 ans.

Jardin du Presbytère. Tarif 1

21H • LE Cirque précaire

Cie la Faux Populaire. Cirque poétique. Tout public.

Chapiteau parc de la Brèche. Tarif 1

21H • La veillée

Cie Opus. Théâtre d’étonnement. Tout public. Tarif 1. Renseignements & réservations

Service culture & communication

Tél : 06 76 72 71 24 / 04 67 57 01 40

culture@ville-aniane.fr

www.aniane-en-scenes.com

• Tarif 1 : 12 € /8 € / Gratuit moins de 18 ans

• Tarif 2 : 5 € / Gratuit moins de 18 ans

• Tarif 3 : 3 € / Gratuit moins de 18 ans

• Tarif 4 : 8 € / 5 € / Gratuit moins de 18 ans

• Pass Festival 1 jour : 30 € (4 spectacles hors jeune public *)

• Pass Festival 2 jours : 50 € (8 spectacles hors jeune public*)

• Pass Festival 3 jours : 56 € (9 spectacles hors jeune public*)

• Sur internet

www.aniane-en-scenes.com (CB uniquement)

• Billetterie du festival

Sur les sites de représentation (si places encore disponibles).

Règlement espèces ou chèques.

dernière mise à jour : 2021-07-07

