9ème édition de “Voiles en liberté”

Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde Place Louis David Jetée

2023-06-03 – 2023-06-03

Place Louis David Jetée

Andernos-les-Bains

Gironde

L’occasion de faire des balades en kayak et pirogue hawaïenne, d’admirer des régates de voiliers d’aujourd’hui, de pinasses à voile d’antan accompagnés d’un défilé de gréements traditionnels et plus encore!

Andernos Tourisme

