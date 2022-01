9ème Éco-Marche La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

9ème Éco-Marche La Ferté-Saint-Aubin, 6 février 2022, La ferte-saint-aubin. 9ème Éco-Marche

La Ferté-Saint-Aubin, le dimanche 6 février à 09:00 Voir https://lfesa-transition.fr/

La Ferté en Transition vous propose le dimanche 6 février 2022 de participer à sa 9ème éco-marche de 10h à 11h30! Départ à l’Espace Madeleine Sologne et arrivée à la friche du Cinéma. Gants, sacs … La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T09:00:00 2022-02-06T10:30:00

Catégorie d'évènement: La Ferté-Saint-Aubin

