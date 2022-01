9ème Concert de la Saint Valentin Callac Callac Catégories d’évènement: Callac

Côtes-d'Armor

9ème Concert de la Saint Valentin Salle des Fêtes Place du 9 Avril 1944 Callac

2022-02-13

Callac Côtes d’Armor Callac Callac Culture a toujours eu à cœur d’offrir au public des concerts de très grande qualité, privilégiant la voix. En 2022, la pianiste Stéphanie Humeau Stéphanie accompagnera son mari Fabrice Coccitto dans un concert à « 4 mains pour un piano ».

