9ÈME BIENNALE D’ART SUR LE SENTIER DES PASSEURS Le Saulcy Le Saulcy Catégories d’évènement: Le Saulcy

Vosges

9ÈME BIENNALE D’ART SUR LE SENTIER DES PASSEURS Le Saulcy, 2 juillet 2022, Le Saulcy. 9ÈME BIENNALE D’ART SUR LE SENTIER DES PASSEURS Hélicoop 13 Rue la Parrière – Quieux Le Saulcy

2022-07-02 – 2022-09-04 Hélicoop 13 Rue la Parrière – Quieux

Le Saulcy Vosges Le Saulcy 9ème biennale d’art sur le sentier des passeurs. Programmation à venir. artsvisuels@helicoop.fr +33 7 67 06 33 04 http://www.sentier-des-passeurs.fr/ Hélicoop 13 Rue la Parrière – Quieux Le Saulcy

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Saulcy, Vosges Autres Lieu Le Saulcy Adresse Hélicoop 13 Rue la Parrière - Quieux Ville Le Saulcy lieuville Hélicoop 13 Rue la Parrière - Quieux Le Saulcy Departement Vosges

Le Saulcy Le Saulcy Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-saulcy/

9ÈME BIENNALE D’ART SUR LE SENTIER DES PASSEURS Le Saulcy 2022-07-02 was last modified: by 9ÈME BIENNALE D’ART SUR LE SENTIER DES PASSEURS Le Saulcy Le Saulcy 2 juillet 2022 Le Saulcy Vosges

Le Saulcy Vosges